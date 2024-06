Guus Meeuwis begrijpt zelf niet meer waarom hij met Groots stopt

Guus Meeuwis geniet met volle teugen van zijn laatste serie 'Groots met een zachte G'-concerten in het Philips Stadion in Eindhoven. "Iedere keer wanneer ik denk: leuker gaat het nóóit meer worden, overdonderen jullie me compleet", laat de Tilburgse zanger aan zijn fans weten op social media. "Ik kom op het punt dat ik zelf niet eens meer begrijp waarom je in vredesnaam met zo’n eindeloos feest zou stoppen."

"Ook donderdagavond was het concert er één met een fonkelend gouden rand!", blikt Meeuwis terug.

Droom in vervulling

Guus zag in 2006 met het eerste Groots-concert zijn droom in vervulling gaan. De concertreeks, die zeventien jaar geleden startte, is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een waar fenomeen. De concerten die in het Philips Stadion worden gehouden, trekken jaarlijks tienduizenden mensen naar Eindhoven.

Ook buiten de provincie werd ‘Groots’ een succes. In 2009 waren er concerten in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen, in 2013 was er een Groots-concert op Curaçao en in 2016 en 2017 gaf Guus winterconcerten in de Ziggo Dome.

Nieuwe uitdaging

Eind maart vorig jaar kondigde Meeuwis plotseling aan dat de 'Groots met een zachte G'-concertreeks van dit jaar de laatste zou worden. "Ik voel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging”, legde de zanger toen uit in het tv-programma Khalid & Sophie.

Maar net als zijn fans geniet hij met volle teugen van zijn laatste concerten in het Philips Stadion. "Ik kom op het punt dat ik zelf niet eens meer begrijp waarom je in vredesnaam met zo’n eindeloos feest zou stoppen", laat hij weten op social media. "Gelukkig mogen we nóg vijf keer samen Groots zijn!"

