Joyce kan niet geloven dat Groots echt stopt: 'Dacht aan een 1-aprilgrap'

De telefoon van superfan Joyce Hamer (37) uit Oploo ontplofte donderdagavond zo'n beetje, nadat Guus Meeuwis had aangekondigd dat hij stopt met de Groots met een zachte-G concerten in Eindhoven. "Hoe gaat het nu, juf?", vroegen verschillende van haar leerlingen. Ook haar moeder en meerdere vrienden en vriendinnen stuurden haar meteen berichtjes. Of ze het nieuws van Guus al had gehoord?

Natuurlijk had ze het nieuws gehoord. Guus had immers aangekondigd donderdagavond dat hij met nieuws ging komen, maar deze mededeling had Joyce niet verwacht, zo vertelt ze vrijdagochtend vlak voordat ze naar haar klas gaat. Ze was zeventien jaar geleden bij het eerste 'Groots'-concert en ook voor de komende concerten in juni heeft ze al kaartjes. Ze heeft ze de Tilburgse zanger al zeker driehonderd keer zien optreden en na de gedwongen coronapauze zag ze vorig jaar haar 58e Groots-concert.

"Afsluiter in 2024? Een nieuw klein liedje, zo klein mogelijk."

Joyce was niet de enige van wie de telefoon ontplofte. Ook die van Guus zelf draaide overuren. “Ik kreeg heel veel reacties”, zegt de zanger in een interview met Omroep Brabant. “In een wereld waarin zo veel gebeurt, was het stoppen van Groots ook nieuws”, lacht Guus. Dat laat zien hoe veel de concerten voor mensen betekenden. Heel even schoot bij Joyce door haar hoofd dat het een 1-aprilgrap zou kunnen zijn. "Maar dat zou wel een hele zure grap zijn. Niks voor Guus", zegt ze stellig. Voor nu leeft ze vooral met heel veel plezier toe naar de aankomende concerten in juni. Naar de eerste 'Groots' gaat ze al een paar jaar met haar oudste zoon die nu 13 is. Het tweede concert bezoekt ze met een groepje fans en het derde met een vriendin. En natuurlijk heeft ze ook al nagedacht over hoe het in 2024 zal zijn bij het allerlaatste Groots-concert in het Philips Stadion. Dat ze er bij is, is voor haar geen vraag. "Daar moet ik bij zijn", zegt ze.

"Ik kan dan al mijn creativiteit in nieuwe dingen stoppen."

Het zal vooral 'heel hard huilen worden', voor haarzelf maar ook voor Guus, verwacht ze. Ideeën over het afsluitende liedje voor dat concert heeft Joyce ook. "Een nieuw klein liedje", schat ze in. "Zo klein mogelijk. Op dat moment heeft iedereen in het stadion immers een knoop in zijn maag." Guus geeft toe dat hij Groots ook zal gaan missen. "Zonder twijfel", zegt hij. "Maar ik weet ook zeker dat er daarna ook hele mooie dingen gaan komen." Met Groots is hij namelijk een heel jaar druk bezig. "Het beheerst een heel jaar je agenda en je creativiteit. Nu kan ik mijn energie en tijd in nieuwe dingen stoppen." Maar daar begint hij niet direct mee: “Eerst komt mijn nieuwe plaat uit en dan gaat de aandacht natuurlijk naar de Groots edities van 2023 en 2024. Daar zullen we komende tijd nog heel druk mee zijn. Daarna is er pas ruimte voor andere dingen", aldus de zanger.

"Posters van Guus blijf ik meeverhuizen naar mijn nieuwe lokaal."

Dat ze na dat laatste Groots-concert in juni 2024, voortaan geen 'Guus-vrij' meer heeft in juni, weigert Joyce overigens te geloven. De vrijdag die ze altijd vrij neemt voor de concertreeks, heeft ze in haar hoofd dan ook nog niet geschrapt. Haar leerlingen en haar collega's hoeven die dag dus nog niet op haar te rekenen. En aan Guus zullen haar leerlingen ook na 2024 niet kunnen ontkomen. "Ze worden door mij heropgevoed met goede muziek", lacht ze. "En de posters aan de muur van mijn klaslokaal blijven ook na volgend jaar gewoon hangen: Groots-concerten of niet."