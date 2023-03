Dit zijn de hoogtepunten uit 17 jaar Groots met een Zachte G

Nooit eerder gaf een Nederlandse artiest zoveel stadionconcerten als Guus Meeuwis. Meer dan vijftig keer stond hij in het Philips Stadion voor meer dan twee miljoen bezoekers. Groots met een Zachte G werd een van de langstlopende concertreeksen van de Benelux. Maar na volgend jaar stopt Groots. Een overzicht van de concertreeks door de jaren heen.

In 2006 begon Guus met zijn allereerste keer Groots met een Zachte G in het Philips Stadion. "Het was een jongensdroom die uitkwam. Ik ben er ongelooflijk trots op en voel me meer dan vereerd. Groots wordt gigantisch", zei hij daar in 2014 over. Waar de kracht van de concertreeks in zit, wist hij toen niet precies te vertellen. "Maar ik denk dat het bij de meeste bezoekers om het totaalpakket gaat. Het is elke keer weer een groot feest en voor mijn gevoel bouwen we dat feestje met z'n allen."

2008: Vreugde na EK-overwinning

In 2008 zette Guus een van zijn concerten stil voor een voetbalwedstrijd van Oranje tegen Frankrijk. Een dag die de zanger nooit meer zou vergeten, want Nederland won met 4-1. "Na negentig minuten voetbal kwamen we in de blessuretijd terug op het podium en zette de drummer in nét als de laatste goal valt. Waanzinnig was dat", aldus Meeuwis.

2012: Levenslang gratis naar Groots

Met de aankondiging van een nieuwe Groots met een zachte G-reeks in 2012 naderde ook de magische grens van 1 miljoen bezoekers. De miljoenste bezoeker gaf hij een golden ticket, waarmee diegene levenslang naar zijn concerten mocht.

2012: Golden Earring gastact

In datzelfde jaar kwam ook de iconische rockband Golden Earring langs voor een gastoptreden. Hoewel het Nederlands elftal op het EK niet door de groepsfase kwam, kon Meeuwis daardoor alsnog trots terugkijken op de zevende editie van zijn concertreeks. Ook stadsgenoot Gers Pardoel kwam toen langs.