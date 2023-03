Guus Meeuwis stopt met Groots met een Zachte G-concerten

Guus Meeuwis stopt na volgend jaar met zijn Groots met een Zachte G-concerten in Eindhoven. Dat meldt hij in het programma Khalid & Sophie. "2024 wordt de grote finale", zegt hij in het praatprogramma.

De concertreeks groeide in de loop der jaren uit tot een fenomeen. De concerten die in het Philips Stadion worden gehouden brengen jaarlijks enkele tienduizenden mensen op de been naar Eindhoven.

Maar ook buiten Brabant werd ‘Groots’ een succes. In 2009 waren er concerten in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen, in 2013 was er een Groots-concert op Curaçao en in 2016 en 2017 gaf Guus winterconcerten in de Ziggo Dome.

Tienduizenden fans

Guus zag in 2006 met het eerste Groots-concert zijn wens in vervulling gaan. Voor de camera van Omroep Brabant vertelde hij toen trots over de locatie: het Philips Stadion.

“Ik kan me geen ander stadion voorstellen waar ik dit zou willen doen. Het stadion is natuurlijk gemaakt om te voetballen. Dat is maar goed ook, want voetbal is erg leuk. Maar nu is er een concert aan de gang en dat is een droom die uitkomt”, zei de Tilburgse zanger.

Twee jaar afwezigheid

In 2022 keerde de concertreeks terug na twee jaar afwezigheid door de pandemie. 2020 werd de geplande jubileumeditie vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar juni 2021.

Omdat er toen geen evenementen waren toegestaan, werden de concerten definitief afgeblazen. Het was de eerste keer dat de concertreeks moest worden geannuleerd.

