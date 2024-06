Flitspalen langs 30-wegen? Eindhoven voelt er wel wat voor

De gemeente Eindhoven bekijkt de mogelijkheid om flitspalen neer te zetten langs wegen waar 30 kilometer per uur de maximumsnelheid is. Dat laat de gemeente weten naar aanleiding van een proef hiermee in Amsterdam. "We volgen deze proef met belangstelling", meldt een woordvoerder.

Eindhoven wil het autoverkeer, met name binnen de rondweg, terugdringen. Een lagere maximumsnelheid is ook veiliger voor fietsers en voetgangers, zo denkt de gemeente. Als het aan het stadsbestuur ligt, wordt de maximumsnelheid op steeds meer plekken verlaagd naar 30 kilometer per uur.

Om te onderzoeken of automobilisten zich houden aan zo'n lagere maximumsnelheid wordt in Amsterdam nu een 'flitsproef' gehouden. Dit is de eerste snelheidscontrole in Nederland op een 30-weg. Eindhoven zegt deze pilot 'met belangstelling te volgen'.

Of Eindhoven dit Amsterdamse voorbeeld gaat volgen, is nu nog de vraag. Daarvoor wacht de gemeente de resultaten van de pilot af. Over een paar maanden is er een evaluatie. Mocht de proef succesvol zijn, dan bekijkt Eindhoven of deze maatregel ook lokaal kan worden uitgerold.

