Tweehonderd asielzoekers in leegstaand gebouw op bedrijventerrein

Tweehonderd asielzoekers worden binnenkort opgevangen In een leegstaand bedrijfsgebouw op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son. Dat heeft de gemeente Son en Breugel bekendgemaakt. Het gaat om tijdelijke opvang, voor een periode van zes maanden.

De gemeente komt hiermee tegemoet aan een oproep van de Commissaris van de Koning. Die deed een dringend beroep op gemeenten om tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers te maken, omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) daar een groot tekort aan heeft.

Direct beschikbaar

Het bedrijfsgebouw, op het adres Ekkersrijt 6040, waar vroeger Catena Radio Design gevestigd was, is direct beschikbaar en is volgens de gemeente goed aan te passen om daar tijdelijk maximaal tweehonderd asielzoekers op te vangen.

De mensen die hier opgevangen zullen worden, zijn aangemeld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en zitten in de asielprocedure. Welke asielzoekers hier precies worden opgevangen, is nog niet bekend.

Om de opvanglocatie te beginnen, is een vergunning nodig. De procedure daarvoor is gestart. De gemeente hoopt de asielzoekers vanaf half juli te kunnen ontvangen.

'Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten'

Het beheer van de asiellocatie komt in handen van een professionele, ervaren organisatie. Er wordt nauw samengewerkt met het COA en andere betrokken organisaties.

"Veiligheid en leefbaarheid voor de asielzoekers en voor de omgeving zijn belangrijke aandachtspunten", benadrukt de gemeente. "Er wordt onder meer dagbesteding op de locatie georganiseerd. In het gebouw is 24 uur per dag en zeven dagen per week beveiliging aanwezig. Voor de veiligheid van de asielzoekers komt er toegangscontrole op de locatie en worden er afspraken gemaakt met de politie over handhaving."