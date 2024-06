Bewoners tot enkels in het water in eigen huis, gemeente grijpt nu in

Kapotte vloeren, stank door het hele huis en meubels die rijp zijn voor de stort. De schade aan twee huizen aan het Donkerepad is groot, nadat ze dinsdag volledig onder water liepen. De oorzaak is een wadi aan de overkant van de straat, die bij hevige regenval overstroomt. De gemeente Veldhoven heeft nu maatregelen getroffen om te voorkomen dat het bij de volgende regenbui weer mis gaat.

De gemeente heeft de wadi in het Donkerepad in Veldhoven tijdelijk verhoogd. Ook gaan ze bij een volgende hevige regenbui de betreffende wadi beter in de gaten houden. "Als er heftige regen verwacht wordt en het water in de wadi’s staat te hoog, pompen we het water weg via een tankwagen. Maar dit is een tijdelijke oplossing", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De gemeente Veldhoven gaat verder op zoek naar een blijvende oplossing voor de lange termijn. Een optie daarvoor is het definitief ophogen van de wadi met betonkeerwanden. Ook worden de verbindingen van de wadi onderzocht. De bedoeling is dat een groot deel van het water terechtkomt in de Gender. Maar door de weersomstandigheden staat de rivier regelmatig (te) hoog.