Beschuit met muisjes in de dierentuin: zeldzame fossa’s geboren

Feest in ZooParc Overloon, want daar zijn voor het eerst in lange tijd weer twee fossa’s geboren. En dat is bijzonder, omdat het zeldzame roofdier niet vaak in Nederlandse dierentuinen ter wereld komt. Het laatste nestje in ZooParc was in 2021 en dat was ook meteen de eerste keer dat er fossa’s werden geboren in ons land.

Het geslacht van de jongen is nog onbekend. Volgens een van de dierverzorgers doen ze het uitstekend en groeien ze als kool. "Na de geboorte laten we moeder en jongen zo veel mogelijk met rust", vertelt hoofd-dierenverzorger Steven van den Heuvel. "Maar ook van een afstandje is het echt super mooi om te zien hoe de moeder haar rol helemaal heeft opgepakt." Fossa's lijken op katachtigen en worden ook wel fretkat genoemd. Ze leven in het wild op het Afrikaanse eiland Madagaskar. Maar doordat er steeds meer bossen gekapt worden, wordt hun leefgebied steeds kleiner. Ook worden ze bedreigd door stropers. Het vlees van de fossa wordt op Madagaskar namelijk als een delicatesse beschouwd. Het tweetal kwam begin juni ter wereld in de dierentuin in Overloon, maar verblijft nog achter de schermen. Waarschijnlijk mogen ze over een paar weken naar buiten.