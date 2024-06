Patisserie springt op de hype van de Dubai-chocoladereep: 'Zo uitverkocht'

Wie een beetje over TikTok scrollt, ziet zijn tijdlijn ermee vol staan. De 'viral' pistachereep, overgevlogen uit Dubai, met als geheim ingrediënt künefe erin. Ook bij een patisserie in Vught is de hype geland. Ze moeten alleen nog even leren hoe ze de naam uitspreken.

"Het idee ontstond rond het offerfeest", vertelt Niels de Rouw. Hij werkt als patissier bij het bedrijf van zijn ouders, net als zijn zus Lisa. “Er zit künefe in de reep, net zoals in baklava.” Dat is een soort boterig sliertjesdeeg, dat heel knapperig wordt als je het bakt. "Een ingrediënt uit het Midden-Oosten. Dus leek het ons mooi om daar iets mee te doen." En daar zijn ze niet de enige in. De chocoladereep is de afgelopen weken he-le-maal viral gegaan op sociale media. Lisa spreekt van het Monica Geuze-effect. Een bekende influencer, die op haar TikTok-kanaal haar volgers laat watertanden door een knapperige chocoladereep in tweeën te breken. Eruit komt een romig mengsel van pistache, nootjes en künefe.

“Inmiddels maken we er tachtig op een dag.”