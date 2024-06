Politie vindt tonnen aan cashgeld bij invallen, verdachte (37) opgepakt

Bij invallen in meerdere panden in Tilburg zijn dinsdag tonnen aan contant geld gevonden. Dat maakte de politie vrijdag bekend. Ook is een man van 37 uit de stad opgepakt op verdenking van witwassen.

Arrestatieteams vielen vanaf 's ochtends vroeg huizen in het zuiden van de stad binnen. Ze gingen naar binnen bij woningen op de Snelliusstraat, Visserijplein, Willy den Oudenstraat en bedrijfspanden aan Kraaivenstraat en de Korvelseweg. Het contant geld lag verstopt in twee verborgen ruimtes van een van de huizen. Agenten vonden 350.000 euro aan cash. Er is ook beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen, cryptotelefoons en voertuigen van de verdachten in de witwaszaak. De Tilburger die werd aangehouden heeft een rol bij het witwassen, denkt de politie. Ze heeft niet gezegd welke.