Oud-Doe Maar-drummer helpt nu jongeren met een verslaving

Ruim 40 jaar geleden reisde René van Collem vanuit de Randstad naar Brabant om te drummen bij Doe Maar. Nu doet hij hetzelfde als hulpverlener in de verslavingszorg. Hij weet er alles van, van verslavingen. Hij werd er in 1982 voor uit de band gezet. Hij was onhandelbaar en als hij de kans kreeg, stal hij geld van zijn medeband-leden en anderen om heroïne te kunnen kopen. Het duurde 30 jaar voordat hij kon stoppen met drugs. Zijn ervaringen als verslaafde zet hij nu in voor een afkickkliniek in Hilvarenbeek. Hij maakt een podcast en hij werkt als therapeut. Van drummen komt intussen niet zo veel meer. René van Collem is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

René van Collem werd als 19-jarige ingelijfd bij de band Doe Maar. Hij speelde mee op het album 'Doris Day en andere stukken', dat in 1982 de doorbraak voor Doe Maar in Nederland betekende. Hij zat al aan de drugs voordat hij bij de band begon, maar het enorme succes was een 'recipe for disaster' vertelde hij later.

Als mens was hij het spoor helemaal bijster

Hij ontspoorde hopeloos. Hij pikte geld van de band om drugs te kunnen kopen. Toen hij eind 1982 een paar tientjes stal van een trouwe fan was de maat voor de andere bandleden vol. Op zijn drumwerk was niets af te dingen, maar als mens was hij het spoor helemaal bijster. Hij werd opgevolgd door Jan Peijnenburg uit Vught.

Van Collem bleef wel drummen, bij bands als Spargo en Powerplay, maar hij bleef ook verslaafd. Tot hij na 30 jaar een weg vond uit 'die donkere tunnel', zoals hij het noemde. In een goudeerlijke biografie in 2014 schreef hij onverbloemd over zijn leven als verslaafde. De titel was 'Heroïne godverdomme', naar het nummer dat Henny Vrienten en Ernst Jansz schreven na zijn vertrek. Ongetwijfeld geïnspireerd op het treurige verhaal van René, die het ondanks al zijn talent niet kon bolwerken in de meest succesvolle Nederlandse popgroep ooit.

Helemaal clean

Maar ook hier bleek oude liefde niet te roesten. In 2011 werd hij, inmiddels helemaal clean, gevraagd voor een aantal grote reünie-concerten van Doe Maar. Van 'Symphonica in Rosso' in GelreDome in Arnhem in 2012 tot de jubileumtour voor het 40-jarige bestaan in 2018. Een clubtour in 2021 ging niet door omdat Henny Vrienten toen al ziek was. Vrienten overleed in 2022, en daarmee lijkt Doe Maar voorgoed verleden tijd.

René van Collem werkt nu als therapeut bij het Brabantse afkickcentrum "Yes we can clinics" in Hilvarenbeek en Eindhoven. Daar helpt hij jongeren om van hun verslaving af te komen. En hij maakt er zijn podcast 'Van verslaving naar vrijheid'. Hij snapt als geen ander hoe het is om vast te zitten in een verslaving, maar zijn levensverhaal geeft ook hoop. Hoe lang verslaving ook heeft geduurd, ontsnappen is altijd mogelijk.

Verder in KRAAK

Huisarts Leonie Tromp uit Tilburg over de huisartsenketen Co-Med die op omvallen staat. Zorgverzekeraars hebben hun samenwerking opgezegd. Maar dat betekent wel dat duizenden patiënten zonder huisarts zitten. Co-Med, met de hoofdvestiging in Breda, heeft in Brabant vier praktijken: in Eindhoven, Helmond, Tilburg en Breda.

Christiaan Bauer, inderdaad de zoon van....Hij studeert fiscaal recht, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij lanceerde onlangs zijn allereerste single: 'Vlinders'.

