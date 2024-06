Wielrenster Lieke houdt van afzien: 'Heerlijk om naar de kloten te rijden'

Al op hele jonge leeftijd had Lieke Nooijen volgens haar vader ‘echte wielerbenen’. Toen ze drie jaar was, fietste ze al een rondje van twintig kilometer vanuit haar toenmalige woonplaats Deurne. Lieke (22) zet nu grote stappen als professional. De boerendochter pakte deze week de zilveren medaille bij het NK Tijdrijden. “Ik vind het heerlijk om mezelf helemaal naar de kloten te rijden.”

Haar liefde voor fietsen zat er al vroeg in. Toen Lieke 7 jaar was, kreeg ze een oude wielrenfiets en fietste ze regelmatig een stukje mee met haar vader en vrienden. De passie voor wielrennen bleef, al was dat niet meer in het Brabantse land, maar in Coevorden waar het gezin een melkveebedrijf voortzette. “Ik blijf wel een echte Brabander. Al mijn familie woont er nog en we komen er maandelijks.”

Op haar veertiende werd ze lid van WSV Emmen, jaren later sloot ze aan bij Wielervereniging Schijndel. Bij de beloften kreeg ze de kans bij Team Parkhotel Valkenburg en sinds dit seizoen zit ze bij het bekendste team van Nederland: Team Visma | Lease a Bike. “Ik zit hier goed op mijn plek om mezelf de komende jaren verder te ontwikkelen. Er ligt een meerjarenplan, de faciliteiten en begeleiding zijn uitstekend.”

Dit jaar staat vooral in het teken van veel leren. “Elke koers is anders. Soms mag je voor je eigen kansen gaan en anders fiets je in dienst van de kopvrouw. Als ik bijvoorbeeld Marianne Vos kan helpen aan een overwinning, dan voelt dat geweldig. Ik wil de komende jaren sterker worden en meer zelfvertrouwen krijgen om zelf mee te kunnen doen om de winst.”