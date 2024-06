Pauw Ordune houdt buurt al weken gezelschap: 'Hartstikke mooi beest'

Waar de pauw laatst in Bakel nog weg moest, hebben bewoners van de Bossche wijk Orthen hun pauw 'Ordune' juist massaal omarmd. Een paar weken geleden zag Mike Raaijmakers opeens een 'rare vogel' toen hij zijn gordijnen opendeed. "We hebben er geen last van hoor, het is toch hartstikke leuk."

"Kijk, daar zit ze", vertelt Mike trots. Uit zijn telefoon klinkt het geluid van een pauw. "Daar lok ik de pauw mee als ze er even niet is. Ze zit meestal op het dak van de flat of op het grasveld hier beneden." Een paar weken geleden kwam Ordune de pauw zomaar aanvliegen op het grasveld achter de flat van de Bosschenaar. "Ik heb veel gegoogeld. Je wilt toch weten hoe het beestje hier komt en of iemand misschien het beestje kwijt is."

"Het heeft echt charme."

Maar tot op de dag van vandaag hebben de flatbewoners de eigenaar nog niet gevonden. "We hebben het bij de dierenambulance en de politie nagevraagd, maar zij weten van niets." De hele buurt lijkt het wel gezellig te vinden met een pauw in de buurt. "Je hebt er geen last van. We zijn hier allemaal dierenvrienden en iedereen is er blij mee. Iedereen kijkt ernaar en vindt het leuk. Het heeft echt charme." Sterker nog, buurtbewoners van de flat tegenover die van Mike geven de pauw, die naar hun appartementengebouw is vernoemd, zelfs eten. "Er is een bak neergezet om in te schuilen en er wordt regelmatig eten gegeven."

"Wij vinden koekjes lekker, dus dit is gewoon ook een extraatje voor Ordune."