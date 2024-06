Dit is de uitvaarttaart van Stella (17): 'Ik wil stage lopen bij Robèrt'

“Het moest iets met eten zijn en iets met de dood”, legt Stella Wouters (17) uit Veldhoven de opdracht voor haar uitvaarttaart uit. Ze deed mee aan de wedstrijd voor de mooiste begrafenistaart van het Uitvaartmuseum in Amsterdam en won. En hoewel een uitvaartceremonie voor de meesten het einde betekent, is dit voor haar pas het begin van haar banketbakkerscarrière. Het doel? Duh. Heel Holland Bakt, natuurlijk.

Zo legt ze haar ziel en zaligheid in een fondantlaagje op haar creaties. Taarten zijn voor Stella dé manier om haar creatieve koppie de vrije loop te laten gaan. Ze bakt al sinds ze nog een mini-mensje was. Eerst samen met haar moeder, nu ook in haar eentje. En dan zijn de bakwedstrijden een kroon op haar werk.

Nee, het is niet je doorsnee plak cake voor bij de koffietafel. Maar dat was ook niet de opdracht. Ze moest op zoek naar een manier om de dood met smaken samen te brengen, voor de tentoonstelling ‘Een Lekkere Dood.’ Dus dook ze de krochten van het internet in.

“Heel Holland Bakt is wel echt mijn grote doel”, vertelt ze. Ze begint te stralen als ze erover praat. “Ik heb me al een paar keer ingeschreven, maar je moet toch echt 18 zijn. Dus ik moet nog heel even wachten, maar ik geef sowieso niet op.”

In de tussentijd aast ze wel alvast op Mr. Heel Holland Bakt: the one and only Robèrt van Beckhoven. “Het lijkt me heel leuk om stage bij hem te lopen”, zegt ze met een verlegen grijns. “Dus Robèrt, als je dit ziet…”