Bomvolle snelwegen door EK-duel Oranje-Frankrijk en Guus Meeuwis

De Brabantse wegen staan vrijdag al vroeg vol met stilstaand verkeer. Rond kwart voor 4 stond er zo'n 750 kilometer file in het land, waaronder veel files op de A2 en de A58. Volgens Rijkswaterstaat is een van de redenen voor de drukte de EK-wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk die om negen uur begint. Ook geeft Guus Meeuwis opnieuw een Groots-concert in Eindhoven, wat zorgt voor drukte.

Op de A2 is het erg druk. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat 8 kilometer file, wat zo'n 40 minuten vertraging oplevert. Verder in het zuiden staat ruim 6 kilometer file op de A2 van Maastricht richting Eindhoven, tussen Oirschot en knooppunt Batadorp. De rit duurt daardoor 31 minuten langer.

Op de A58 van Tilburg richting Eindhoven is het eveneens aansluiten. Tussen Moergestel en het knooppunt Batadorp staat 9 kilometer file en is de vertraging een klein halfuur. De andere kant op staat 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Best en Moergestel, met 33 minuten vertraging. Tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder rijdt het over ruim 11 kilometer langzaam, met 22 minuten vertraging.

Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch staat tussen Made en Waspik 5 kilometer file. De vertraging is 21 minuten.

'Op wedstrijddagen zien we vaker de spits vroeg beginnen. Men wil ruim op tijd thuis zijn, rustig eten, de vlag strijken, vlaggetjes schminken en de oranje pruik zoeken', aldus Rijkswaterstaat op X.

'Meerdere polonaises op de weg'

Bij Rijkswaterstaat kennen ze hun Brabantse klassiekers best goed. 'Ook Guus Meeuwis begint vandaag eerder vanwege het EK. Helaas gaat niet iedereen 'Per Spoor', waardoor we nu al meerdere polonaises zien op 'De Weg' bij Eindhoven. Voor de mensen die straks 'Samen Zijn' in 'Brabant', 'Houd Moed' en check voor vertrek', laten ze weten op X.