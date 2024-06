Avans+ wil miljoenen terug om mislukte opleiding met Indonesische studenten

Hogeschool Avans+ uit Breda eist ruim tien miljoen terug waar het bedrijf Yomema beslag op heeft gelegd. Yomema was verantwoordelijk voor het leveren van Indonesische zorgstudenten aan Avans+, maar maakte er volgens de hogeschool een puinhoop van. Vorig jaar juli bleek dat deze studenten onder zeer erbarmelijke omstandigheden stage liepen.

50 miljoen euro schade Yomema heeft inmiddels alle personeelsleden ontslagen en zegt in totaal ongeveer 50 miljoen euro schade te hebben geleden omdat duizenden Indonesiërs via het bedrijf naar Nederland zouden zijn gekomen. Avans+ vindt de claim van arbeidsbemiddelaar Yomema 'uit de lucht gegrepen'. Volgens de hogeschool kloppen de berekeningen niet.

Yomema (Your Medical Matchmaker) opgericht door Stef van Bladel en Michel van den Hoven had het plan om zorgprofessionals uit Europa naar Nederland te halen en die te begeleiden voor zorgaanbieders. Vanaf 2019 ging het op zoek naar personeel. Eerst in Europa, maar al snel kwam Yomema uit in Indonesië. Het was de bedoeling dat afgestudeerde zorgstudenten uit dat land de kans kregen om met een studievisum maximaal vier jaar bij Hogeschool Avans+ een bacheloropleiding HBO-V te volgen.

RTV Drenthe bracht vorig jaar juli de misstanden rond Indonesische studenten naar buiten. De studenten werd een hbo-opleiding verpleegkunde en een baan in Nederland beloofd. In de praktijk bleek het een onbetaalde stage op mbo-niveau. Studenten bij de Zorggroep Drenthe waren zes dagen per week in touw met werk, stage en studie. Ook draaiden ze gebroken diensten en kregen ze nauwelijks stagebegeleiding. In de arbeidsovereenkomst stond ook dat ze duizend euro boete zouden krijgen wanneer ze zich negatief uit zouden laten over de Zorggroep Drenthe.

Wurgcontract

Daarbovenop kwam nog een wurgcontract dat Yomema afsloot met de studenten. Als de studenten vroegtijdig zouden terugkeren naar Indonesië stond hen een boete van 9200 euro te wachten. Dat komt neer op ongeveer drie jaarsalarissen in hun thuisland. Ook zou een verhuisvergoeding aan de studenten zijn toegezegd van 7750 euro, maar bij aankomst in Nederland bleek daar niets van waar te zijn.

Avans+ en Yomema zeiden vorig jaar nog dat het opleidingstraject zeer succesvol was. Maar in de dagvaarding zegt Avans+ nu dat 40 procent van de Indonesiërs die aan de opleiding zijn begonnen zonder diploma is uitgestroomd.