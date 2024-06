In Schaijk is voor dorpshuis Phoenix een EK-Plein georganiseerd met tribunes en bars waar vrijdagavond Oranjefans op een groot scherm naar de wedstrijd Nederland-Frankrijk kunnen kijken. Er worden stokbroodjes geserveerd, omdat Oranje de Fransen gaat opvreten. Dat is althans de heersende mening in Schaijk, waar ruim 300 supporters op afgekomen zijn.