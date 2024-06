Kleuter 'niet levensbedreigend gewond' na botsing met fatbike

Het vierjarige jongetje dat vrijdagavond werd aangereden door een fatbike is 'niet levensbedreigend gewond' geraakt. Dat laat een politiewoordvoerder zaterdag weten. Het ongeluk gebeurde in de Veestraat op het voetgangersgedeelte in het centrum van Helmond.

De snelle elektrische fiets met dikke banden werd bestuurd door een 14-jarige jongen. De kleuter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De jongen fietste met de fatbike door een voetgangersgebied. Zijn ouders worden aansprakelijk gesteld voor het ongeluk. Ook krijgt de 14-jarige een proces-verbaal voor fietsen in het centrum. De fatbike is meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek. Het is niet duidelijk of de 14-jarige fietser de fatbike terugkrijgt. Dit gebeurde er vrijdagavond: Fatbiker rijdt kindje (4) aan in voetgangersgebied, slachtoffertje gewond