Fatbiker rijdt kindje (4) aan in voetgangersgebied, slachtoffertje gewond

Een 4-jarig kind is vrijdagavond gewond geraakt door een aanrijding met een fatbike. De snelle elektrische fiets met dikke banden werd bestuurd door een 14-jarige jongen. Het ongeluk gebeurde op de Veestraat in de binnenstad in Helmond. Het slachtoffertje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen fietste met de fatbike door een voetgangersgebied. Zijn ouders worden aansprakelijk gesteld voor het ongeluk. Ook krijgt de 14-jarige een proces-verbaal voor fietsen in het centrum. De fatbike is meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek.



