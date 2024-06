Winkeliers in smalle straat zijn helemaal klaar met voorbijrazende fatbikes

Winkeliers aan de Rechterstraat in Boxtel, de drukste winkelstraat van het dorp, houden regelmatig hun hart vast. Ze zien regelmatig mensen op fatbikes op hoge snelheid door de smalle straatjes rijden, tussen het winkelende publiek door. Ze willen dat de gemeente actie onderneemt. "Je moet hier echt uitkijken."

De Rechterstraat is een smalle en drukke winkelstraat in het centrum van Boxtel. Door die drukte mogen er sinds jaar en dag geen auto's, motoren of scooters rijden. Het is officieel voetgangersgebied, maar fietsers mogen er wel doorheen rijden. Sinds de opkomst van fatbikes en elektrische fietsen zijn er regelmatig gevaarlijke situaties. Helemaal op drukke winkeldagen, zoals de zaterdag. "Ze rijden hier heel hard doorheen", vertelt Natasja Wellens van modezaak Natasja Fashion. "Ik heb op zich niets tegen fatbikes. Maar sommige fatbikes zijn opgevoerd en dat is levensgevaarlijk. Ik houd mijn hart vast als hier ooit bijvoorbeeld kleine kindjes uit de winkels naar buiten lopen." Twee weken geleden ging het hier nog mis, weet Natasja. "Een fietser reed hier toen tegen een klein kind aan. Gelukkig liep dat goed af. Maar dit geldt niet alleen voor fatbikes, hoor. Ook mensen op elektrische fietsen rijden hier als een gek doorheen. Dan denk ik: joh, het is hier zo smal! Neem een klein beetje gas terug. Maar dat doen ze niet."

"Ze claxonneren een keer en je moet maar aan de kant springen."

Ze krijgt bijval van Yasmine Melis van Sigarenmagazijn Voets. "Je moet gruwelijk uitkijken om niet omver gereden te worden", vertelt ze. "Links en rechts, ze vliegen je aan alle kanten voorbij. Ze claxonneren een keer en je moet maar aan de kant springen." Het is levensgevaarlijk, vindt Yasmine: "Mensen lopen hier door de straat met kleine kinderen, er zijn mensen met wandelwagens en rolstoelen, maar dat maakt hen niets uit. Ze zigzaggen erdoorheen. Het is echt een drama." Veel scholieren fietsen door de straat en dat zorgt voor extra drukte. "Maar je hebt hier ook veel doorgaand verkeer richting het station. Ze rijden hier met drieën langs elkaar of met twee of drie man op een zo'n fatbike. Ze claxonneren een keer en zoeven met 50 tot 60 kilometer per uur hier door de straat."

"Je moet gruwelijk op je tenen passen wil je ze niet kwijtraken."