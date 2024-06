Duizenden schoenen om aandacht te vragen voor Palestijnse kinderen

Het is een indrukwekkend beeld op het Kasteelplein in Breda: Daar staan zaterdagmiddag duizenden kinderschoentjes om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Elk paar schoenen staat voor een Palestijns kind dat sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas is overleden.

Het is niet de eerste keer dat de massa aan schoenen wordt uitgestald. Stichting Plant een Olijfboom, initiatiefnemer van het protest, doet verschillende steden in het land aan. In samenwerking met twee plaatselijke pro-Palestijnse organisaties was het zaterdagmiddag de beurt aan Breda. Veel mensen kwamen daar samen om duizenden schoenen neer te leggen en de namen van overleden Palestijnse kinderen op te noemen. Volgens de organisatie zijn de protesten een moment om 'gezamenlijk te rouwen'.

Realisatie

Aan de actie doen volgens stichting honderden 'bekende en onbekende Nederlanders' mee. "Met de actie willen we ervoor zorgen dat het overlijden van Palestijnse kinderen moet stoppen", laat initiatiefnemer Esther van der Mos weten. "We hopen dat mensen realiseren dat deze situatie echt is. Op tv kan je weg zappen, hier kan dat niet."

Meerdere mensen spraken de toekijkers toe met de namen van de jonge Palestijnse slachtoffers die zijn overleden. Dat ging er soms emotioneel aan toe, laat één van de sprekers weten: "Het is heel heftig om daar te staan en die namen voor te lezen. Dat je kind op die manier moet sterven is vreselijk."

Impact

Tijdens het protest was er ook de mogelijkheid om zelf een paar schoenen neer te leggen, voor het groeiend aantal kinderdoden in Gaza. Grote drukte bleef uit bij het protest, maar zo nu en dan stopte er een nieuwsgierige voetganger die voorbij het Kasteelplein liep.

"Ik ging eens even kijken wat er aan de hand was en kreeg een flyer in handen. Dan denk je toch wel: dit is wel wat", zegt een voorbijganger. "Het doet wat met je als je al die schoenen zo ziet staan. Er hebben kinderen in gelopen en die zijn er nu niet meer."

Dat de situatie in Gaza nog altijd even kritiek is, is volgens Esther van der Mos alleen maar verdrietiger. "Je kan nergens naartoe vluchten. Je kan Gaza niet uit. Nergens ben je veilig." Daarom is het volgens de directrice van Stichting Plant een Olijfboom extra belangrijk om aandacht te blijven vragen voor de zaak. "Wat zegt het over ons als mens als we een volk dood zien gaan op onze beeldschermen, en we niets doen om het te stoppen?"