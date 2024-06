Onthulling van veteranenmonument: 'Ik ben trots op jou papa'

Bij gemeenschapshuis ‘t Kwartier in Asten is zaterdag een veteranenmonument onthuld. Het nieuwe witte anjerperkje met stalen ringen is een initiatief van Veteranenstichting Asten. Derdejaars leerlingen van het Varendonck College hebben het monument mee ontworpen. Voor leerling Zoë Stegeman was dat extra bijzonder, want haar vader is veteraan. “Ik ben trots op hem. Tien jaar geleden ging hij op missie en dat heeft grote indruk op mij gemaakt.”

Zoë en Manuel kijken elkaar trots aan als het monument is onthuld. Zoë weet nog dat haar vader soms voor lange tijd weg moest toen zijzelf nog klein was. “Ik kreeg niet heel bewust mee dat hij naar een oorlogsgebied ging, maar ik merkte het weleens aan hem.” Dat komt onder andere doordat Manuel een posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft opgelopen. Dat is volgens Manuel dan ook de keerzijde van zijn werk. “Toch zou ik het zo weer doen”, zegt hij.

Als veteraan vindt Manuel het een eer dat er nu zo’n monument staat in het dorp. “Dit monument is heel waardevol. Het staat voor erkenning. Iets uitspreken is leuk, maar nu staat er echt iets.” Ook de gedachte achter het monument vindt hij mooi. “De vier ringen zijn gebaseerd op de vier krijgsmachtonderdelen. Van groot naar klein op basis van het aantal personeelsleden.”

Bij de onthulling is ook Fransjesca van Grimbergen van de Veteranenstichting Asten aanwezig. Het is volgens haar belangrijk dat er een plek in het dorp is waar mensen kunnen stilstaan bij de Asterse veteranen. “Ik hoef niet de hele dag erkenning voor het feit dat ik veteraan ben, maar het is wel een cadeautje. Het voelt alsof we in het zonnetje worden gezet”, vertelt ze.

Voor Fransjesca is het ook belangrijk om te benadrukken dat niet elke veteraan een oude man is of last heeft van een posttraumatische stressstoornis. “Het beeld van veteranen is dat het oude mannen zijn die meevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog”, zegt ze. “We hebben heel veel jonge veteranen en ze hebben lang niet allemaal PTSS. Er is veel veranderd in de loop der jaren.”