Na een diep gat mag Dave alsnog naar de Spelen en dat als papa

Dave van der Burg (30) uit Heesch was enorm teleurgesteld dat hij niet werd geselecteerd voor de Olympische Spelen. De Heesche BMX'er kreeg vrijdag echter een telefoontje dat hij toch naar Parijs mag vanwege de afwezigheid van Niek Kimmann, die een ontstoken hartspier heeft. De zomermaanden worden sowieso bijzonder voor Dave, want in juli verwachten hij en zijn vriendin een dochtertje. "Gelukkig kan ik bij de geboorte zijn, maar daarna ben ik een tijdje in Parijs. Het is even niet anders."

Op vrijdagochtend zaten Dave en zijn vriendin in het ziekenhuis om te praten over de zwangerschap. Dave werd meerdere keren gebeld, maar besloot na het doktersbezoek pas terug te bellen. "Het was dringend stond in een berichtje, maar wij zaten ook in een belangrijk gesprek. Toen ik rond kwart voor elf terugbelde, hoorde ik dat ik alsnog naar Parijs mocht. Niet als reserve, zoals in eerste instantie, maar als deelnemer." "Toen ik de reden hoorde, schrok ik. Een ontstoken hartspier is heftig. Ik stond daarom niet echt te juichen van blijdschap dat ik naar Parijs mag. Natuurlijk is het voor mij aan de ene kant ontzettend gaaf om mee te maken, maar ik hoop vooral dat Niek hier helemaal goed uit gaat komen. Ik heb hem aan de telefoon gehad, dat nieuws komt wel binnen."

"Ik kwam door het nieuws in een diep gat terecht."

De Olympische Spelen in Parijs moest het toernooi van Dave gaan worden. Toen kwam het vervelende bericht dat hij als reserve op de lijst kwam te staan. "Ik had een stabiel jaar achter de rug met goede prestaties. Dat ik vervolgens niet werd gekozen, zorgde ervoor dat ik in een diep gat terechtkwam." "Het was voor mij de laatste reële kans op de Spelen. Om nog vier jaar door te gaan en te stijgen in niveau, is moeilijk. De jeugd komt eraan en die zetten veel grotere stappen. Dat ik me nu toch mag laten zien, is de kers op de taart."

"Flink buffelen met een breuk in mijn duim."