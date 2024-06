Opnieuw brand in nieuwbouwhuizen, ondanks plaatsen camera

Ook zaterdagnacht woedde er brand in de nog leegstaande nieuwbouwhuizen aan de Bredaseweg in Oosterhout. Het vuur werd rond kwart over vier ontdekt.

De brand, die woedde in een benedenwoning, was snel geblust. De brandweer moest op de eerste etage wel het een en ander slopen om de vlammen goed te kunnen blussen. Vanwege de brand werd de Bredaseweg afgesloten voor het verkeer. Bewoners van een naastgelegen woning moesten hun huis verlaten. Camera

Dit is al de derde keer in een week tijd dat het raak is bij deze nieuwbouwhuizen. Vrijdagochtend werd er ook al brand gesticht en een dag eerder werden spullen vernield. Ook het plaatsen van een camera kon niet voorkomen dat het hier weer mis ging. De politie doet onderzoek.

De politie doet onderzoek naar het vandalisme bij de nieuwbouwhuizen aan de Bredaseweg in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).