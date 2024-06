Schattige EK-video van basisschool is hit: 'We weten niet wat ons overkomt'

De leerlingen van basisschool De Diamant uit Someren zijn ineens lokale filmsterren. Een EK-filmpje van de school scoort als een malle op Facebook. De leerlingen van de basisschool playbacken al feestend en hossend op het nummer Oranjebewaarder van Marco Schuitmaker. "We weten niet wat ons overkomt", zegt directeur Willeke Kremers.

Het succes verbaast de hele school, vertelt Willeke. "We hadden gehoopt dat dit zou gebeuren, maar je gaat er natuurlijk niet vanuit", vervolgt Kremers. De video is gemaakt met het idee om aandacht te vragen voor de Memphis (Depay) Foundation, die zich focust op dove en blinde kinderen in Ghana. "We zijn nu bezig met het thema burgerschap. Dat goede doel paste er perfect in."

In totaal zijn er zo'n honderd leerlingen te zien, samen met wat leerkrachten. Allemaal zijn ze na schooltijd opgetrommeld om te oefenen voor de video, met natuurlijk hoofdbandjes en de nodige accessoires. "In totaal hebben we drie keer opgenomen, toen zat het er al op", vertelt Willeke.

Toch is de Memphis Foundation niet de enige reden waarom De Diamant de video heeft opgenomen. Zo probeert Kremers met de video de basisschool ook in het zonnetje te kunnen zetten. "We hebben een superleuke school en proberen met dit soort initiatieven te laten zien wat we in huis hebben."

De video professioneel opnemen, liet ze over aan anderen. "Ik wil zo graag aan de mensen laten zien wie wij zijn, maar die lipdub in m'n eentje opnemen lukte me niet. We hebben hulp gehad van iemand die heeft gefilmd."

Of deze online hit naar meer smaakt? "Eerst maar eens kijken waar we met deze video belanden", concludeert Willeke luchtig.