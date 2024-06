'Brandstichtingen bedoeld om aannemer te treffen', denken buren van complex

1/4 Vernielingen en branden bij appartementencomplex in aanbouw in Oosterhout

De vernielingen en branden bij een appartementencomplex in aanbouw aan de Bredaseweg in Oosterhout zijn bedoeld om de aannemer persoonlijk te treffen. Dat denken enkele buurtbewoners. In de straat is in een week tijd drie keer brand gesticht in de nieuwbouwappartementen.

"Aan elke brandstichting ging een explosie vooraf", laat een buurtbewoner zondagochtend weten. "Het ruikt ook naar benzine bij het complex." Turkse aannemer

Het nieuwbouwcomplex, waarin dertien appartementen gerealiseerd worden, zou volgens hem een project zijn van een Turkse aannemer uit Rotterdam. Na de eerste brandstichting werden camera's geplaatst bij het complex, maar dit hield de daders niet tegen om opnieuw toe te slaan.

Wat er achter de branden en vernielingen in Oosterhout zit, wordt onderzocht (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Bij de brandstichting van zaterdagnacht waren op beelden twee verdachten te zien. Een van hen zou bij het stichten van de brand mogelijk gewond zijn geraakt, maakte de politie zondagochtend bekend. Na de brandstichting gingen de verdachten er lopend vandoor, maar een buurtbewoner zag ze wat verderop in de straat in een auto stappen. Details over deze auto zijn nog niet bekendgemaakt.