3.000 Tilburgers zonder huisarts door Co-Med-fiasco: 'We lossen het op'

Na het omvallen van huisartsendienst Co-Med zitten grofweg drieduizend patiënten in Tilburg zonder zorg. Huisartsen trokken al snel na het ontstaan van Co-Med aan de bel en nu mogen ze de 'rotzooi' van de commerciële keten opruimen. "Maar we lossen het op", zegt huisarts Leonie Tromp in het Omroep Brabant-programma KRAAK.

"Die moet dichtbij de mensen staan en naar de hele patiënt kijken. Dat je steeds dezelfde huisarts hebt, is ontzettend belangrijk. Je moet de mensen kennen. Dat is de kern van een huisarts. Het is zelfs bewezen dat mensen met een vaste huisarts gezonder en langer leven en minder zorg nodig hebben. De huisarts hoort in de wijk te zitten."

"Het is verschrikkelijk voor de patiënten, echt een drama", vindt Tromp. Ze weet feilloos waar de makke zat bij Co-Med. "Van het begin af aan is het een probleem geweest. Ze dachten dat ze de huisartsenzorg op een andere, grootschalige manier konden vormgeven. Maar daarmee gingen ze voorbij aan de kernwaarde van een huisarts."

Co-Med heeft dertien praktijken in het land overgenomen en dat was de huisartsen meteen al een doorn in het oog. "We vonden het verschrikkelijk dat Co-Med bestond", vertelt Tromp. "Het bedrijf leverde niet de volwaardige huisartsenzorg en dat wil je niet. Je wilt je beroepseer overeind houden. Dat is meer dan wat Co-Med kon bieden."

Huisartsen hebben hun bedenkingen met de keten meteen kenbaar gemaakt aan verschillende instanties. Tromp: "We hebben er bij de arbeidsinspectie en verzekeraars op aangedrongen: doe er wat aan. Dat heeft best een tijd geduurd, maar we zijn blij dat er nu eindelijk iets gebeurt."

Hoeveel patiënten nu precies gedupeerd zijn, is onbekend. In heel Nederland zou het om vijftigduizen mensen gaan. Maar Co-Med heeft nooit volledig inzicht gegeven in haar patiëntenbestand en werkzaamheden. De huisartsenketen nam in Brabant vijf praktijken over: in Breda, Eindhoven, Bergen op Zoom, Helmond en Tilburg. Meestal van artsen die met pensioen gingen, maar geen opvolger konden vinden.

"Er is nu gelukkig een oplossing", zegt huisarts Leonie Tromp. "De mensen met noodgevallen kunnen terecht bij het Etten-Leurse bedrijf Arene. Dat is een digitale huisartsenzorg, waar mensen zich via een app moeten aanmelden en hun vraag kunnen stellen. Dan wordt er daar gekeken wat nodig is. En als die mensen gezien moeten worden, krijgen ze een afspraak bij een huisarts in Tilburg."