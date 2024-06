Bus helemaal uitgebrand op de A58, snelweg deels afgesloten

De A58 van Tilburg naar Breda bij Bavel is zondagmiddag tijdelijk afgesloten omdat er een zogeheten partybus in brand stond. De chauffeur had passagiers naar het concert van Guus Meeuwis in Eindhoven gebracht en was op de terugweg. Hij kon op tijd uitstappen. Op beelden is te zien dat er van de bus weinig meer over is.

Volgens de chauffeur van de bus zag hij de temperatuur van de motor oplopen, waarna er plots rook te zien was. Hij heeft de bus aan de kant gezet en zag het voertuig in tien minuten in vlammen op gaan. "Heel de achterkant stond al in brand toen ik 'm aan de kant zette." Z'n jas vergat hij mee te nemen. "Daar zat alles in, maar het is gelukkig allemaal achter de rug." Een woordvoerder van de brandweer Midden- en West-Brabant zei eerder dat er meerdere passagiers in de bus zaten, maar dat bleek niet te kloppen. De chauffeur was de enige. Lange file

Rijkswaterstaat sloot in eerste instantie de complete snelweg in beide richtingen vanwege de rookoverlast. Na een tijdje kon de weg van Breda naar Tilburg weer open om vervolgens ook een rijstrook vrij te geven van Tilburg naar Breda. Er stond een lange file met zo'n drie kwartier vertraging. Inmiddels is de ergste verkeershinder voorbij. De afrit bij Bavel is nog afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden.

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Tom van der Put / SQ Vision

Foto: Rijkswaterstaat