Dode vrouw (76) in water komt om door noodlottig ongeval

De vrouw die zondag in het water is gevonden aan de Liduinahof in Boxtel, is om het leven gekomen door een noodlottig ongeval. Dat meldt de politie zondagavond. Het slachtoffer is een 76-jarige vrouw.

De vrouw lag in het water met een scootmobiel. De politie heeft zondag onderzoek gedaan dat heeft uitgewezen dat het om een ongeluk gaat. De plek waar de vrouw in het water is gevonden, ligt vlakbij een tijdelijke brug. Aan de ene kant van de brug is een gebouw dat momenteel wordt verbouwd. Vanaf dat gebouw loopt een grindpad naar beneden richting de brug en er ligt een pad naast het water. Aan de andere kant van de brug is een weg en een bouwplaats. Het lijkt erop dat de brug tijdelijk is neergelegd voor onder andere bouwverkeer. De brug was aan die zijde afgezet met een bouwhek. De vrouw werd gevonden door een voorbijganger.

