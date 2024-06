Dode vrouw met scootmobiel gevonden in het water

Aan de Liduinahof in Boxtel is een dode vrouw gevonden, dat meldt de politie. De vrouw lag in het water. Een scootmobiel is vlakbij haar in het water gevonden.

Het is nog onduidelijk hoe de vrouw in het water terecht is gekomen. Dat wordt op dit moment door de politie onderzocht. De plek waar de vrouw in het water terecht is gekomen, ligt vlakbij een tijdelijke brug. Aan de ene kant van de brug is een gebouw waar migranten wonen, dat pand wordt momenteel verbouwd. Vanaf dat gebouw loopt een grindpad naar beneden richting de brug en er ligt een pad naast het water. Aan de andere kant van de brug is een weg en een bouwplaats. Het lijkt erop dat de brug tijdelijk is neergelegd voor onder andere bouwverkeer. De brug was aan die zijde afgezet met een bouwhek. De vrouw werd gevonden door een voorbijganger. De straat is afgezet met linten.

Foto: SQ Vision