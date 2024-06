Voor 25.000 euro aan apparatuur gejat uit theaters op klaarlichte dag

Op klaarlichte dag is uit verschillende theaters apparatuur gestolen. De dieven kwamen door de hoofdingang naar binnen en wisten mengpanelen buit te maken. Vervolgens liepen ze simpelweg door de nooduitgang weer naar buiten. Het Beneluxtheater in Berlicum is een van de slachtoffers. De schade bedraagt daar ongeveer 25.000 euro. Bij twee andere theaters werden op precies dezelfde manier spullen gestolen.

‘s Avonds kwamen de medewerkers van het theater erachter dat er twee mengpanelen weg waren. De panelen waren bij elkaar zo'n 25.000 euro waard. “Op beelden van beveiligingscamera’s is te zien dat er twee jonge mannen rond half vier ‘s middags naar binnen liepen via de hoofdingang. Ze zijn vervolgens met de mengpanelen naar buiten gegaan via de nooduitgang”, vertelt Schuurmans.

De spullen werden gestolen op de dag van de Europese Parlementsverkiezingen, eerder deze maand. Wim Schuurmans is voorzitter van het theater in Berlicum en hij weet nog dat er die dag veel mensen in en uit liepen. “In het theater was een stembureau, dus het was die dag drukker dan normaal.”

Doordat de dieven gebruik hebben gemaakt van de hoofdingang en nooduitgang, zijn er geen sporen van inbraak. “Daarom wordt het door de verzekering waarschijnlijk niet vergoed. We zijn nog met de verzekeraar in gesprek, maar we rekenen er niet op dat we wat terugkrijgen.” En dat is een probleem voor het theater. Ze krijgen geen subsidie, vertelt Schuurmans. “We draaien op vrijwilligers en elk dubbeltje draaien we om.”

Het Beneluxtheater plaatste onder andere op social media een bericht over de diefstal. Al snel werden ze door twee andere theaters gebeld waar precies hetzelfde was gebeurd. Onder andere bij theater De Hofnar in Valkenswaard. “Daar is op dezelfde manier en op dezelfde dag apparatuur gestolen. Bij ons in de middag en daar in de avond”, legt Schuurmans uit.