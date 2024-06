31-jarige man overleden na botsing tegen boom

Een 31-jarige man uit Eindhoven is zondagavond om het leven gekomen op de Maaij in Bergeijk. Vermoedelijk verloor hij de macht over het stuur. Hij belandde met zijn auto in de berm en raakte een boom.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur. De man reed vanuit Bergeijk richting de N69. Voorbijgangers hebben nog geprobeerd eerste hulp te verlenen maar dat mocht niet baten. Hij overleed op de plaats van het ongeluk. Door de klap kwamen het motorblok en de versnellingsbak onder de auto vandaan. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk, de weg is daarom lange tijd volledig afgesloten geweest.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

