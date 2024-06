Deel steiger valt van achtste verdieping naar beneden, man ernstig gewond

In Eindhoven is maandagmorgen een deel van een steiger van de achtste etage van een bouwplaats op een bouwvakker gevallen. Het slachtoffer droeg een helm, maar raakte toch ernstig gewond. Hij was na het bedrijfsongeval op de Gerard Philipslaan wel aanspreekbaar.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, de Arbeidsinspectie is ingeschakeld. Even na tien uur deze ochtend werd de traumahelikopter gealarmeerd voor het incident. De heli landde midden in de stad bij het Beursgebouw, waarna de arts en een verpleegkundige door de politie met spoed naar de plaats van het ongeval zijn gebracht. Dat was bij een appartementencomplex in aanbouw vlak achter het Philips Stadion. Volgens de Arbeidsinspectie is de man geraakt door een stempel: een stalen buis om betonnen vloeren te ondersteunen. Na het ongeval is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht.

Collega's ondersteunen elkaar (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Een deel van de steiger (foto: SQ Vision Mediaprodukties).