Buis valt van grote hoogte naar beneden op bouwplaats: 'Netten zijn nodig'

Een bouwvakker raakte vanmorgen ernstig gewond toen er een ijzeren buis van de achtste verdieping naar beneden viel en op zijn hoofd belandde. Het ongeluk had voorkomen kunnen worden, als er netten hadden gehangen rond de steiger waar de buis vanaf viel. Dat zegt een collega van het slachtoffer.

Het ongeluk gebeurde bij werkzaamheden aan de Gerard Philipslaan in Eindhoven, waar wordt gebouwd.

Een aantal van de bouwvakkers heeft na het ongeluk het werk neergelegd. Zonder netten rondom de steiger is het niet verantwoord om er te werken, zo laat een van hen weten. Als die netten er wél waren geweest, had dit ongeluk volgens hem voorkomen kunnen worden.

Verstuikte enkel

Volgens de collega van het slachtoffer had een andere bouwvakker op de steiger een zogenoemde stempel in zijn hand. Dat is een ijzeren buis die gebruikt wordt om betonnen vloeren te ondersteunen. De bouwvakker op de steiger verstuikte zijn rechterenkel. Daarop liet hij de buis vallen, die op het hoofd terechtkwam van de collega die beneden op de grond stond.