De meest gegoogelde vraag dit weekend in Brabant was: 'Wat eet je met warm weer?' Na alle regen van de afgelopen maanden lijken we niet verder te komen dan rookworst en stamppot. Chefkok en tv-icoon Danny Janssen uit Geertruidenberg weet raad. Met deze video hou jij het hoofd koel in de keuken ondanks deze hitte.