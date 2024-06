Ruud van Nistelrooij keert terug bij Manchester United

Ruud van Nistelrooij is in gesprek met Manchester United om als assistent-manager aan de slag te gaan onder hoofdtrainer Erik ten Hag. Dat meldt het AD.

Beide partijen zijn enthousiast, weet het AD. De 47-jarige Van Nistelrooij was van 2001 tot 2006 spits van Manchester United, onder Sir Alex Ferguson.

Na zijn vertrek bij PSV voerde Van Nistelrooij met meerdere clubs gesprekken over een functie als hoofdtrainer, aldus het AD. Onder meer met Burnley, Club Brugge en meerdere clubs in Duitsland en Spanje. Maar in Manchester ziet Van Nistelrooij dus ook een prachtige uitdaging in een andere rol.

