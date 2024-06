Aspergestekers hadden het zwaar dit seizoen: 'Vaak nat thuis gekomen'

Wie nog asperges wil eten heeft nog één week de tijd want het seizoen loopt op zijn einde. Voor de aspergetelers was het een pittig jaar vanwege de hevige regenval. Maar hoewel de opbrengst minder is, kijkt Hannie van Empel uit Haaren toch terug op een goed jaar. “We hebben geluk gehad.”

Na regen komt zonneschijn, al komt die zon wel een beetje te laat voor de aspergetelers. De laatste week van het aspergeseizoen is inmiddels aangebroken en het was de afgelopen tien maanden vooral nat in Nederland. Dat zorgde voor de nodige uitdagingen voor de aspergetelers. “We hebben in al die jaren niet zoveel regen meegemaakt”, vertelt Hannie. “Daardoor was de opbrengst wat minder. We hadden iets minder kilo’s aan oogst.” Doordat het aanbod minder was moest de consument dit jaar ook meer betalen voor de asperges dan andere jaren.

"Misschien hebben we de andere jaren wel te weinig regen gehad."

Uiteindelijk had de aspergeteler uit Haaren naar eigen zeggen geluk. “We konden nog op elk veld, maar dat geluk heeft niet iedereen gehad. Het is lange tijd spannend geweest. Maar net voordat er een nieuwe reeks aan hoosbuien kwam hadden we een groot deel van ons veld leeg.” Overigens heeft de regen volgens Hannie ook voordelen gehad. “De kwaliteit was hartstikke goed. We hebben tegen elkaar gezegd dat we de andere jaren misschien juist te weinig regen hebben gehad.”

"We eten vijf keer per week asperges."