Stel wordt thuis ernstig mishandeld: 'Zag hem liggen in grote plas bloed'

Wat eind april een gezellig avondje thuis moest worden voor twee Eindhovense mannen werd een nachtmerrie. Het stel werd thuis zonder aanleiding ernstig mishandeld door drie mannen. Een van de twee mannen houdt er meerdere gebroken botten aan over. Twee van de drie daders zijn bekend bij de politie. Naar de derde man wordt nog gezocht.

De twee Eindhovenaren zijn een stel en kennen elkaar al 23 jaar, leggen ze uit in opsporingsprogramma Bureau Brabant. Ze willen anoniem blijven, maar hebben naar hun weten geen vijanden. De twee wonen al tien jaar zonder problemen in het appartement aan de Lichtstraat.

"Voordat ik het wist had ik een pistool tegen mijn hoofd staan.”

Maar dan, op dinsdag 30 april, lopen drie mannen de flat in. Ze dragen een zwarte tas, waar waarschijnlijk een geweer in zit. De mannen kloppen aan bij het appartement van de twee Eindhovenaren. Een van de twee doet na wat twijfelen de deur open. “Voordat ik het weet krijg ik een pistool tegen mijn hoofd gedrukt”, legt de bewoner uit. “Ik zit op mijn knieën en denk: nou, dit is het dan. Ik smeek nog om mijn leven. Daarna word ik heel hard met het wapen geslagen. Hij blijft maar slaan. Het gaat maar door. Daarna raak ik buiten bewustzijn.”

De andere man hoort het gestommel en treft zijn partner aan in de gang. “Hij ligt op zijn zij, knock-out in een grote plas bloed. Ik krijg meteen een revolver op mij gericht. Ik denk op dat moment dat hij is doodgeschoten en dat ik nu aan de beurt ben.” Vervolgend merkt hij dat hij wordt beschoten met bolletjes. Het is een airsoftpistool. “Toen heb ik het wapen uit zijn hand geslagen, ben ik de gang van de flat opgestormd en heb ik hard om hulp geroepen."

“En waarom? Dit hebben we niet verdiend, denk ik.”

De twee jongste daders vluchten snel de woning uit. Ze nemen de trap naar beneden. De derde dader, een oudere man die nog wordt gezocht, heeft daar wat meer moeite mee. Ze rennen uiteindelijk samen naar buiten terwijl ze naar omstanders roepen dat ze op afstand moeten blijven. De mishandeling was traumatisch voor het stel. Ook lichamelijk is de schade groot. De man die met het wapen is geslagen hield een opgezwollen oog, een schedelbreuk, een gebroken neus en een gebroken jukbeen aan de mishandeling over. “En waarom? Dit hebben we niet verdiend, denk ik”, zegt een van de twee.

De dader die nog wordt gezocht.

De twee jongste daders zijn bij de politie bekend. De manke oudere man niet. De politie roept getuigen of mensen die denken meer te weten over de zaak op om zich te melden. De twee mannen hopen dat dit ook gebeurt, vertellen ze in het opsporingsprogramma. “Want daarom werken we hieraan mee. Zodat we kunnen laten zien dat dit is gebeurd en dat dit echt niet normaal is.”