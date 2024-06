Vandalen aan de slag met brandblusser: 'De hele zooi ondergespoten'

Marjolein Bindels werd maandagmorgen onaangenaam verrast door een vernieling bij een tankstation in Overloon. Daar hadden onbekenden niet alleen het hele tankstation maar ook de auto van haar gezin onder handen genomen met een brandblusser. Alles was wit door het bluspoeder. “Ze hebben echt de hele zooi ondergespoten.”

In de nacht van zondag op maandag is een brandblusser leeggespoten op het tankstation van Esso aan de Irenestraat. Hierdoor werd het hele gebied bedekt met poeder. Ook de auto van Marjolein (34), haar partner Sebas en twee kinderen die zo’n vijf jaar tegenover het tankstation wonen, is volledig wit gespoten.

Met als gevolg flinke schade aan de lak, want het poeder beschadigt de verf van de auto. “Het is nu al ingevreten. Het is ontzettend bijtend spul. Vanmorgen kreeg ik de auto niet aan de praat. Ook onder de motorkap is het poeder terechtgekomen." De schade is ook na het wassen van de auto nog goed te zien.

Tot overmaat van ramp is de schade niet gedekt. "Want we hebben een WA-extra verzekering en geen All Risk en die dekt geen vandalisme", weet Marjolein. Ze hebben wel vaker gedoe in de straat zoals afval dat in de tuin wordt gegooid of mensen die staan te urineren. "Maar dit slaat echt alles. We hebben de auto pas een jaar en hadden er extra voor gespaard.”

Ze hoopt dat de daders gepakt worden en heeft daarom een oproep gedaan op Facebook. Ook heeft ze beelden opgevraagd van de Esso en de friettent. Mogelijk staan de daders op camera. “Wij willen heel graag weten wie deze grapjassen zijn.”