Welke straf krijgt cokehandelaar Bolle Jos? Rechter doet vandaag uitspraak

De rechtbank in Rotterdam doet deze dinsdag uitspraak in de strafzaak tegen de voortvluchtige Bredanaar Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos'. Hij wordt verdacht van de import van duizenden kilo's cocaïne en het geven van een opdracht van een opdracht tot een - niet uitgevoerde - liquidatie. Het Openbaar Ministerie heeft 24 jaar cel tegen hem geëist.

Leijdekkers wordt al enkele jaren internationaal gezocht. Hij geldt volgens het OM als een grote speler in de 'internationale cokehandel van de buitencategorie die gepaard gaat met veel geweld'. Volgens de berekeningen van justitie zette de Bredanaar maandelijks minstens zeventig miljoen euro om met zijn illegale zaken. "Hij is de baas", benadrukte de officier van justitie in de onderbouwing van de strafeis.

Zes partijen coke

Justitie heeft Leijdekkers aangeklaagd voor de invoer van zes partijen coke, afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika, via de havens van Rotterdam en Antwerpen. In totaal gaat het om zo'n zevenduizend kilo, onderschept in 2019 en 2020. Een zevende transport werd vermoedelijk per ongeluk doorgevoerd naar Finland. Volgens het OM hebben handlangers van Leijdekkers onder zijn regie geprobeerd deze partij met geweld weer in hun bezit te krijgen.

Beoogd slachtoffer van de liquidatieopdracht was Robin van Ouwerkerk, een van de hoofdverdachten in de geruchtmakende strafzaak rond de zogenoemde martelcontainer in Wouwse Plantage. Onduidelijk is waarom het moordplan niet is uitgevoerd. Ouwerkerk stierf in 2022 een natuurlijke dood.

Twaalf jaar cel

Ook in België lopen strafzaken tegen Leijdekkers. Onlangs is in Antwerpen nog twaalf jaar cel tegen hem geëist, eveneens in een drugszaak. Tegen zijn ouders en zus loopt een witwaszaak.

