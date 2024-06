Schildpad Theo ontsnapt in Roosendaal, eigenaresse treurt bij leeg hok

Een merkwaardig vermissingsbericht gaat rond in Roosendaal. Schildpad Theo is kwijt. De Griekse landschildpad nam een dag geleden de benen. Flyers en een zoekactie hebben niet geholpen. "Ik word er lichtelijk hysterisch van", zegt eigenaar Esther Maas treurig bij een leeg hok.

De trage viervoeter loopt al elf jaar vrolijk rond bij Frank en Esther aan de Laan van België. Hij mag vanuit zijn hok vrij rondbanjeren in de achtertuin van de familie Maas. Theo koos er blijkbaar voor om op avontuur te gaan en Roosendaal te verkennen. "Het tuinhek is waarschijnlijk opengewaaid", vertelt Frank.

"Ik mis hem heel erg", zegt Esther zichtbaar geëmotioneerd. "Ik moet niet weer gaan huilen, hoor", zegt ze, terwijl ze wat tranen wegpinkt. "Ik heb al heel veel gehuild en voel me erg schuldig. Het klinkt misschien stom, maar we zijn aan hem gehecht."

"Theo is best snel. Hij kan wel 300 meter per uur afleggen", benadrukt Esther. "Dus hij kan al best een eindje weg zijn." Iemand kan hem ook meegenomen hebben, vreest zijn baasje.

Zoekactie

Een zoekactie met acht man leverde maandag niks op. "We hebben volop flyers opgehangen, en in allerlei apps en groepen is de vermissing gedeeld", vervolgt Frank. "Meestal duikt hij 's avonds de beschutting in. Dit is gewoon heel erg. Het is een heel speciaal beestje. Hij herkent ons zelfs", zegt hij.