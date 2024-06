Terence accepteerde zijn vlekken en nu vliegt hij de wereld over als model

De grote pigmentvlekken in zijn gezicht en op de rest van zijn lichaam waren de reden dat Terence Muzemba (24) zich jarenlang verschool. Zijn hele jeugd smeerde hij crème in zijn gezicht om de vlekken die hij door de huidaandoening vitiligo heeft, te verstoppen. Totdat hij er van de ene op de andere dag mee kapte. Nu schopt hij het ver in de modellenwereld. "Ga eens voor de spiegel staan en bekijk jezelf goed."

"Bij veel mensen komt deze huidaandoening voor als ze ouder worden. Ik ben geboren met een klein vlekje, dat werd steeds groter en groter", legt Terence uit. De twintiger uit Tilburg is geboren met vitiligo. Dezelfde aandoening die ook zijn idool Michael Jackson had. Bij deze huidaandoening gaan pigmentcellen in de huid kapot waardoor er witte vlekken op de huid ontstaan. Terence werd daardoor als kind flink gepest. Jarenlang smeerde hij zichzelf in met bruine crème om de vlekken te verbergen, tot hij besloot dat het zo niet langer door kon gaan. "Het was tijd om kritisch na te denken over mijn eigen toekomstbeeld. Ik zag het echt niet meer zitten om elke dag te smeren. Dus op mijn 18e verjaardag stopte ik met smeren. Ik zag het als volwassen worden en daar hoort zelfacceptatie bij."

"Ik kan nog steeds niet geloven dat ik dát heb gedaan."

Met het weggooien van de crème, begon Terence zonder dat hij het wist aan zijn modellencarrière. Op station Tilburg werd hij gescout door een modellenbureau. "Nu gaat het zeker de goede kant op. Eerst moest ik nog wat projecten afzeggen, maar nu ik ben afgestudeerd heb ik veel meer tijd."

Terence maakt niet alleen carrière als model, maar ook als DJ (eigen foto)

Als model vliegt Terence heel Europa over voor fotoshoots van grote merken. "De vetste shoot die ik heb gedaan was in Barcelona voor Nike", vertelt hij trots. En niet alleen zijn modellenwerk brengt hem naar gave plekken. "Ik draai ook als dj. Ik mocht laatst op Primavera Sound, een van de grootste festivals van Spanje, draaien. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik dát heb gedaan."

"Ik zie mezelf niet als rolmodel."

Toch blijft de Tilburger bescheiden en denkt hij vaak aan de rolmodellen die hij vroeger bewonderde. Dat waren voornamelijk Michael Jackson en Winnie Harlow. Zij hebben het ondanks hun vitiligo erg ver geschopt en zorgden ervoor dat de huidaandoening bekend werd bij een groot publiek. "Maar ik bewonderde ook J. Cole. Ik zag ooit een nummer van hem op MTV dat ging over zelfacceptatie." Is hij met zijn eigen successen inmiddels ook geen rolmodel zoals Jackson en Harlow te noemen? Hij lacht bescheiden om de vraag. "Ik zie mezelf niet als rolmodel. Voor mijn gevoel moet je daarvoor nog véél bekender zijn. Alle Nederlanders zouden je moeten kennen. Ook vitiligo moet daarvoor eerst wat meer geaccepteerd worden."

"Accepteer dat sommige mensen je vlekken niet mooi vinden."