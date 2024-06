Pleziervaarders gevraagd om te helpen bij zoektocht naar vermiste Yoran

Iedereen die deze zomer het water op gaat, wordt door de politie opgeroepen om mee te zoeken naar de sinds december vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk. De politie vraagt hoopt dat met name recreanten op het water de komende tijd extra willen letten op 'ongebruikelijke objecten' in het water.

De politie hoopt met haar oproep aan pleziervaarders verder te komen in het onderzoek

Yoran verdween in de nacht van 23 op 24 december 2023. Hij werd voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp aan de Sportlaan in Almkerk. Zijn fiets werd gevonden op de Merwedebrug, waardoor de politie vermoedt dat hij in het water terecht is gekomen. In januari werd wel zijn jas gevonden in de rivier de Merwede bij Papendrecht.

De politie heeft na de vermissing met sonarapparatuur in het water gezocht naar Yoran. Ook hielpen honderden vrijwilligers uit heel het land mee om de zestienjarige jongen te vinden. Ondanks dat er verschillende zoektochten waren op en naast het water, bleef werd Yoran niet gevonden.

Een zoekactie in januari naar Yoran was de grootste zoekactie met burgers in Nederland ooit, 2500 mensen deden mee: