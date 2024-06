Steekpartij op azc in Budel, drie verdachten opgepakt

De politie heeft drie verdachten aangehouden van een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Budel maandagavond. Het zijn alle drie mannen en bewoners van het azc, meldt de politie dinsdag. De aanleiding voor het incident is een ruzie die uit de hand liep.

De ruzie tussen de mannen escaleerde rond halftien 's avonds. Twee van hen, 28 en 34 jaar oud, raakten zwaargewond nadat er met een scherp voorwerp werd gestoken. Zij moesten voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Een andere man (26) raakte lichtgewond en hoefde niet mee in de ambulance. Wat er precies is gebeurd, onderzoekt de politie nog. De politie hoopt dat camerabeelden, sporen en getuigenverklaringen meer duidelijkheid kunnen geven.