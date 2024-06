't Zusje wordt Die Schwester: succesvol restaurant in Duitse handen

Met 36 locaties in Nederland is restaurantketen 't Zusje een groot succes. Het tapasrestaurant vindt haar oorsprong in Uden, toen eigenaar Peter Smits een broodjeszaak overnam. Inmiddels komt de keten deels in Duitse handen, zodat ook daar vestigingen gaan openen.

Het begon allemaal in 1998, in Uden. Peter Smits kocht daar een broodjeszaak en bouwde deze om tot restaurant De Baron.

Door waterschade na een brand moest De Baron latereen tijdje dicht. De eigenaar gebruikte de tijd om na te denken over een nieuw concept. Hij wilde dat de gasten meer contact met elkaar zouden hebben, zo vertelde hij eerder aan De Nationale Franchise Gids. Even snel wat eten en weer naar huis moest veranderen in gezellig de hele avond samenzijn.

Kleine porties, als Hollandse tapas

De gerechten op de menukaart werden alleen nog aangeboden in kleine porties, als Hollandse tapas. Voor een vaste prijs kunnen gasten onbeperkt alle kleine gerechten proeven.

Ze mogen daarnaast de hele avond blijven zitten. Zo weten de gasten van tevoren waar ze aan toe zijn en brengen ze meer tijd met elkaar door. Een soort 'All you can eat', werd het dus. Al noemt het restaurant het zelf liever 'Avondvullend bourgondisch genieten'.

Het concept sloeg aan. De eigenaar verhuisde in 2009 daarom naar een groter pand in Uden. Het restaurant werd toen 't Zusje van de Baron genoemd.

Niet lang daarna bleek een ondernemer uit Oudenbosch interesse te hebben in het concept van 't Zusje. De eigenaar zette een franchiseorganisatie op en in 2012 werd een tweede 't Zusje geopend in Oudenbosch. Nu, twaalf jaar later, is de restaurantketen een landelijk succes. In Nederland zijn maar liefst 36 vestigingen.

In Duitse handen

Duitsland heeft inmiddels ook interesse. Maandag werd bekend dat 't Zusje deels in handen komt van het Duitse horecaconcern Gustoso. Het bedrijf wil volgend jaar de eerste locaties van de tapasketen in Duitsland openen. In eerste instantie zullen die in de buurt van de Nederlandse grens komen te staan.

Oprichter Peter Smits blijft nog wel actief binnen 't Zusje. "We zijn erg blij dat we in de Gustoso Groep zo'n ervaren en professionele partner hebben gevonden", liet hij in een toelichting weten.

