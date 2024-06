Deze nieuwe brug steelt de show, 'juweeltje' in West-Brabantse polder

West-Brabant is een pareltje rijker. In de categorie ‘mooi’ blijkt de nieuwe Lamgatsebrug tussen Hoeven en Zevenbergen een schot in de roos. De populaire fietsbrug over de Mark onderging de afgelopen maanden een complete make-over. Veel fietsers besluiten daarom nog voor de officiële opening alvast een kijkje te nemen bij het fraaie bouwwerk.

Op een zonnige dag is het een komen en gaan van recreanten, scholieren en wielrenners. Een aantal van hen neemt de tijd om op de speciaal gemaakte uitkijkpunten te genieten van de natuur, de bootjes en de nieuwe brug. “Hij is goed gelukt en een stukje breder ook, ik ben er blij mee”, klinkt het tevreden uit de mond van Wim Santbergen, die vanuit Hoeven onderweg is naar zijn woonplaats Etten-Leur. De vorige brug was bijna veertig jaar oud en was vanwege houtrot aan vervanging toe. Het nieuwe exemplaar bestaat voor tachtig procent uit hergebruikt materiaal. “Alle metalen onderdelen zijn afkomstig van een oude spoorbrug”, legt wethouder Bennie Blom van de gemeente Moerdijk uit. Het goede hout van de oude brug wordt opnieuw gebruikt om aanlegsteigers van te maken in de haven van Oudenbosch. Einde overlast

Scholieren moesten tijdens de werkzaamheden twee maanden lang een flink eind omfietsen. Volgens Finn Lockefeer werd de sfeer er in de klas er daardoor niet beter op. “Ik zit in Zevenbergen op school dus had ik er zelf geen last van maar in de klas werd er volop geklaagd. Gelukkig is dat nu voorbij en kunnen ze de route weer lekker afsnijden.”

Finn Lockefeer (foto: Erik Peeters).

De Lamgatse brug ligt op een plek met een rijke historie. Sinds de middeleeuwen bracht een veerpontje hier mensen naar de overkant. In de zeventiende en achttiende eeuw was het Lamgatse veer lange tijd zelfs de belangrijkste postverbinding tussen Antwerpen en Amsterdam. Pas in 1885 werd er voor het eerst een brug aangelegd. In een poging de Duitse invasie te stoppen, bliezen Nederlandse militairen in 1940 de eerste overspanning over Mark op. Vier jaar later deden op hun beurt de Duitsers hetzelfde met een inmiddels aangelegde noodbrug. Na de oorlog was er dus geen brug meer. Decennialang voer er opnieuw een veerpontje over de Mark.

Eeuwenlang voer er pontje over het Lamgat (foto: Erik Peeters).