Ontsnapte schildpad Theo is gevonden en weer thuis: 'Ik ben zo opgelucht'

De Griekse landschildpad Theo is weer thuis. De schildpad uit Roosendaal werd sinds maandag vermist, maar mede dankzij alle aandacht is de schildpad dinsdag weer terecht. "Hij is gevonden! Ik ben zo opgelucht”, zegt eigenaar Esther Maas.

De schildpad is al elf jaar van Frank en Esther aan de Laan van België en was waarschijnlijk ontsnapt uit de achtertuin van de familie Maas. Theo koos er blijkbaar voor om op avontuur te gaan en Roosendaal te verkennen.

Theo de schildpad (foto: familie Maas).

“Nee, ik rekende er eigenlijk niet op dat het nog goed zou komen. Ik had niet zoveel hoop”, geeft Esther toe. Ze was erg geëmotioneerd door de vermissing, maar nu is alles weer goed. Theo werd een paar straten verderop gevonden. “Hij zat bij een man op de oprit in de Vrouwemadestraat. De man had van het verhaal gehoord en Theo bij Frank afgegeven”, vertelt ze enthousiast.

"Een grapjas zei dat Theo was afgegeven bij de Hema."

Op de plek waar Theo werd gevonden, hadden ze al eerder gezocht. Een zoekactie met acht man leverde maandag niks op. Ook waren flyers opgehangen en was in allerlei apps en groepen de vermissing gedeeld. Mede dankzij social media en de oproep van Omroep Brabant is Theo dus weer terug thuis. Niet alle tips waren nuttig en Esther en Frank kregen ook valse meldingen. “Zo was er een grapjas die zei dat Theo was afgegeven bij de Hema.”

Met deze oproep werd gezocht naar Theo.