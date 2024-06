Dubbele klap voor Roel: nadat zoontje kanker kreeg verloor hij zijn baan

Natúúrlijk kreeg Roel Boersma uit Rijen alle medewerking van zijn werkgever toen hij vertelde dat zijn zoontje Koen kanker had. “Neem alle tijd”, zeiden ze. Maar al na een week moest hij op gesprek komen omdat er opeens een probleem was met zijn functioneren. En even later scheidden de wegen. Roel strijdt nu voor een regeling voor langdurig zorgverlof.

Koen had een agressieve vorm van kanker, die overal in zijn lichaam zat. "Maar hij kon er gelukkig goed tegen behandeld worden, met een intensieve chemo- en immuuntherapie. Een heftige tijd, alles kwam onder druk te staan”, blikt Roel terug.

Het begon twee jaar geleden met vage klachten bij Roels zoontje Koen (nu 8): “Hij was al een tijdje ziek. Had last van z’n knie, van z’n kaak. De dag vóór Koningsdag was er de verdenking dat hij kanker had en de dag na koningsdag werd dat bevestigd en toen begon de rollercoaster.”

Op dat moment ging ook nog geen alarmbel rinkelen: “We leefden in een roes, hadden net te horen gekregen dat onze zoon ernstig ziek was. Daar waren we voor het grootste deel mee bezig.”

Vier dagen na de diagnose kreeg Roel plotseling een bericht van zijn werkgever: “Hij wilde dingen bespreken. Dat moest allemaal snel. Verwonderlijk, vond ik.” Roel kreeg te horen dat zijn functioneren minder was geworden. “Daarvóór was er nog nooit iets gezegd over mijn functioneren. Niets.”

Grappig detail, vindt Roel: “Kort voor de diagnose had een goede vriendin nog tegen me gezegd: ‘Nu leer je je werkgever pas echt kennen.’ Toen antwoordde ik: ‘Nee, gaat allemaal hartstikke goed, ze zijn zo meelevend. Daar zit ik echt niet over in’.”

De alarmbel ging pas een maand later af. Roel kreeg per brief te horen dat hij van zijn taken werd ontheven en dat er een verbeterplan moest komen. “In die brief stond ook meerdere keren dat het níet aan de ziekte van mijn kind lag. Toen begon ik te twijfelen. Het werd zo vaak gezegd. Ik dacht: je bent gewoon bang voor de onzekere periode die we tegemoet gaan.”

Met de brief stapte Roel naar Maaike Wetting. Zij is naast arbeidsrechtadvocaat ook vrijwilliger voor de Vereniging Kinderkanker Nederland. Ze heeft een spreekuur in het ziekenhuis waarin Koen werd behandeld. “Haar mond viel open”, herinnert hij zich.

Toch komt de situatie waarin Roel verzeild raakte volgens Maaike best vaak voor: “In een derde van de gevallen gaat het mis tussen werkgever en werknemer.”

Want er is voor ouders met een langdurig ziek kind niets geregeld: “Je kunt twee weken betaald zorgverlof krijgen en dan zes weken onbetaald. Daarna meldt de werknemer zich vaak noodgedwongen ziek”, weet Maaike, “omdat hij er met de werkgever niet uitkomt. En de werkgever voelt de druk dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag moet.”