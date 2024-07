Tot negen graden verschil met de buitentemperatuur zonder airco, het kan

Wanneer je slim je raam opent of de gordijnen juist sluit, kan het verschil met de buitentemperatuur wel negen graden zijn. Lenneke Kuijer van de Technische Universiteit Eindhoven onderzocht vier jaar lang hoe je je huis het beste koelt en verwarmt zonder dat dit geld kost door een airco of verwarming te gebruiken. Zij maakte na haar onderzoek een app die precies vertelt wat je kunt doen. "Het verschil tussen niks doen of wel iets doen met de tips kan oplopen tot negen graden", vertelt ze trots.

"De belangrijkste fout die mensen maken in de zomer is het raam open doen, terwijl het buiten warmer is dan binnen", begint Lenneke gelijk te vertellen. "Omdat het dan een beetje waait voelt dat misschien als een verkoelende bries op de huid, maar dit is een misleidende bries want je haalt de warmte dan juist in huis." Spullen worden warm

"Een ventilator aanzetten is dan slimmer", gaat Lenneke verder. Lenneke raakte ooit gefascineerd door de ironische constatering dat het steeds warmer wordt en daardoor steeds meer airco's gebruikt worden die vervolgens weer zorgen voor nog meer opwarming. Als je de adviezen van onderzoeker Lenneke volgt bespaar je niet alleen op de kosten van apparaten die je moet kopen maar ook op energieverbruik. Daarnaast is het ook nog eens beter voor ons klimaat. "Wat veel mensen in ons onderzoek ook niet weten, is dat de zon niet de lucht opwarmt in huis, maar de spullen die er staan", vertelt Lenneke. "Dus de bank wordt warm, je bed wordt warm, de tafel en ga zo maar door. Die verwarmen dan de lucht. Het beste is daarom om de zon buiten al tegen te houden met een luifel of screen. Als je dat niet hebt, werken gordijnen ook." Tips om de hitte in huis te bestrijden:

Die gordijnen vragen wel om een cultuurverandering. "We zijn niet gewend om overdag de gordijnen te sluiten en het licht aan te doen", gaat Lenneke verder. "Maar het scheelt enorm in de warmte binnen en met de huidige ledlampen blijft het energieverbruik beperkt. Vergeet ook niet dat apparaten ook veel warmte produceren. Denk bijvoorbeeld aan de koelkast, wasmachine of oven. In de zomer is het daarom slimmer om een maaltijdsalade te maken in plaats van een ovenschotel." Die app lijkt door deze tips wat overbodig geworden. "Nou die app bespaart je heel veel nadenken en tijd", grijpt Lenneke in als deze gedachte wordt geopperd. "Die app weet precies waar je woont, wanneer en aan welke kant van je huis de zon opkomt en wat de weersverwachting is. Die app geeft je dus tips op basis van deze persoonlijke gegevens." Even wennen

De gebruiker hoeft niet zelf het weer in de gaten te houden en de temperaturen. "Daarnaast houdt de app rekening met de seizoenen en laat je langzaam wennen aan hogere of lageretemperaturen. Het maakt je lichaam daardoor langzaam minder gevoelig voor een warm en koud huis. Dat is ook een belangrijke tip om het aangenaam te houden in huis", besluit Lenneke. Wie nu enthousiast geworden is over de app, die de naam BRYS heeft gekregen, heeft pech. Hij is nog niet op de markt. "Maar", zegt Lenneke hoopvol "TNO bekijkt nu hoe de app op de markt kan komen." Zo werkt de app Brys, de innovatie thermostaat.