Camping Fort Oranje geveild voor bijna 6,5 miljoen euro

Camping Fort Oranje in Rijsbergen is door een nog onbekende bieder gekocht voor 6.450.000 euro. Woensdagochtend werd het terrein van de roemruchte camping in opdracht van de gemeente Zundert geveild. De veiling begon met een openingsbod van 500.000 euro.

"We zijn tevreden met het resultaat, het was een spannende ochtend omdat de uitkomst van grote betekenis is voor onze gemeenschap", aldus burgemeester Joyce Vermue. In 2017 liet de gemeente beslag leggen op de camping van eigenaar Cees Engel. De gemeente wilde met de openbare verkoop de kosten voor het beheer en jarenlange handhaving terug verdienen. De totale kosten hiervan bedragen vijf miljoen euro.

Bedenktijd

Voordat het terrein definitief wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar maakt de gemeente Zundert gebruik van haar 'recht van beraad’. Dat is een standaard procedure waarbij de verkoper bedenktijd neemt om al dan niet op de hoogste bieding in te gaan. De bieder met het hoogste bod kan zich niet terugtrekken. "We hopen zo snel mogelijk bekend te kunnen maken aan wie het terrein wordt vergund", zegt burgemeester Vermue.

De veiling nam een half uur in beslag. Tijdens de opbodfase bleef het hoogste bod steken op 4.1 miljoen euro. In de zogeheten afmijnfase, waarbij bieders eenmalig een tweede kans kijgen om het hoogste bod te overbieden, stopte de teller op 6.450.000 euro. Burgemeester Vermue: "Onze vordering is en blijft 5 miljoen euro. Of de overige 1,5 miloen euro naar de familie Engel gaat, kan ik niet zeggen. Het is aan de notaris om dit te bepalen."

Vaste bewoners

Op het terrein woont een klein aantal bewoners permanent op de camping. Zij hebben de grond in het verleden gekocht van de familie Engel. Het gaat om zes percelen die als eilandjes liggen verspreid over de camping. "De koper zal rekening moeten houden met de belangen van de zes kaveleigenaren en voor de ontwikkelingsplannen in dialoog moeten treden met omwonenden", luidt de reactie van de gemeente.

Wat de nieuwe eigenaar met het perceel gaat doen, is onbekend. In het bestemmingsplan staat dat het perceel alleen voor recreatiedoeleinden mag worden gebruikt. "Ik hoop dit jaar nog op een goede afloop van het dossier. Ik daarover optimistisch gestemd", zegt burgemeester Joyce Vermue.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Camping Fort Oranje wordt geveild: 'Opbrengst moet terug naar gemeenschap'

Camping Fort Oranje en de weg naar openbare verkoop